Hovioikeus katsoi, että pizzaveitsi upposi vahingossa miehen selkään ahtaassa keittiössä väitellessä.

Nainen puukotti miesystäväänsä vahingossa selkään ja joutui vankilaan. Hovioikeus kuitenkin vapautti naisen.

Tapaus sattui Joensuussa vuonna 2020.

Pariskunnalla oli ollut aiemmin päivällä riitaa konsolipeliin liittyen ja nainen oli mennyt keittiöön leikkaamaan pizzaa. Tämän jälkeen myös mies oli tullut paikalle ja mennyt jääkaapille.

Väittelyn jatkuessa nainen oli kääntynyt nopeasti kohti miestä voidakseen puhua tälle kasvotusten ja mies taas oli liikahtanut taaksepäin tempaistessaan jääkapin oven auki.

Kaksikon yhtäaikainen liike johti siihen, että veitsi upposi mieheen. Mies oli sattunut teroittamaan kaikki talouden veitset hyvin teräviksi edeltävänä päivänä.

Mies kävi maahan makaamaan ja soitti naisen kehotuksesta itse hätäkeskukseen samalla, kun nainen painoi haavaa pyyhkeellä ja kävi avaamassa oven avun päästämiseksi paikalle.

Käräjäoikeus: Tapon yritys

Asia päätyi samana vuonna käräjäoikeuteen, jossa puitiin muun muassa sitä, miksi nainen oli hätäpuhelun aikana kutsunut miestä vasikaksi. Käräjäoikeus päätteli tämän puhuvan sen puolesta, että nainen oli puukottanut miestä tahallaan.