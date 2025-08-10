Benjihyppy meni vaarallisesti pieleen suorassa lähetyksessä – hyppymestari kertoo MTV Uutisille pelottavasta hetkestä

Sadat ihmiset seurasivat karmeaa tilannetta suorana lähetyksenä Tiktokissa lauantaina. Hyppymestari kertoo nyt MTV Uutisille, mitä tilanteessa todellisuudessa tapahtui.

Benjihyppy meni vaarallisella tavalla pieleen lauantaina Turun Aurafestillä. Tilanne tallentui myös Extreme Finland Oy:n suoraan Tiktok-lähetykseen.

Sosiaalisessa mediassa levinneessä videossa näkyy hyppykorissa kaksi miestä, joista toinen saa hyppymestarilta ohjeen kaatua taaksepäin hypätäkseen.

Hypyn jälkeen käy välittömästi ilmi, ettei kaikki mennyt suunnitelmien mukaan. Koko hyppykori näyttää nytkähtävän ja siihen jäänyt mies on kivuissaan.

– Oijoi sori, kuuluu hyppymestarin ääni taustalta molempien miesten vaikeroidessa.

Tämän jälkeen hyppymestari kehottaa radiopuhelimella nosturinkuljettajaa laskemaan hissin nopeasti alas.

Suoraa lähetystä katsoi Tiktokissa videon perusteella vaaratilanteen aikana yli 700 katsojaa. Monet kommentoijat vaikuttivat säikähtäneen tapahtunutta.

Nopea ulostulo Tiktokissa

Tilanteessa hyppymestarina ollut Extreme Finland Oy:n Janne Hartikainen selvensi pian tapahtuman jälkeen Tiktok-videollaan, mitä tilanteessa tapahtui.

– Eli tein virheen, oli tarkoitus tehdä sellainen spesiaalimpi stuntti, jossa mukamas ollaan lähdössä tandemina hyppäämään, mutta sitten "pränkkinä" pelkästään toinen hyppää ja toinen jää koriin, Hartikainen kertoo videolla.

– Mutta mulla kävi ajatusvirhe, irrotin väärän narun asiakkaiden rintavaljaista, jolloin tämä kaveri, joka lähti hyppäämään, jäikin roikkumaan siihen korin ulkopuolelle.

Hartikainen toteaa, että kori laskettiin välittömästi takaisin maahan. Kaikilta henkilö- ja omaisuusvahingoilta hänen mukaansa vältyttiin.

– Käsi ylös virheen merkiksi, oli vaaratilanne ja tein siinä ajatusvirheen.

"Näyttää videolla pahalta"

MTV Uutiset tavoitti Hartikaisen kommentoimaan tapahtumia sunnuntaina iltapäivällä. Hän haluaa oikaista Tiktok-videollaan käyttämäänsä sanaa "pränkki", eli pila.

– Tosiasiallisesti asiakkaat olivat tietoisia tulevien tapahtumien kulusta, Hartikainen sanoo.

Tarkoitus sen sijaan oli hämmentää Tiktok-lähetyksen katsojia, jotka olivat siinä uskossa, että miehet hyppäävät yhdessä. Hartikainen toteaa tehneensä videon nopeasti tapahtuman jälkeen, joten jotkin sanamuodot saattoivat aiheuttaa väärinkäsityksiä.

Hartikainen haluaa selventää, että todellista vaaratilannetta ei ollut. Miesten turvanarut olivat vahingossa jääneet kiinni toisiinsa, mutta molemmat olivat omista valjaistaan kiinni hyppykorissa.

– Meillä on riskinä tuo, että kun tehdään livelähetystä, niin se on hyvin julkista kaikki mitä tapahtuu. Se näyttää videolla pahalta.

Videolla hän sanoi irrottaneensa väärän turvanarun, mutta kyse oli siitä, että yksi naru oli liikaa kiinnitettynä.

– Tässä oli enemmänkin ongelmana, että yksi turvanaru oli liikaa väärässä paikassa.

– Kaikki varusteet on suunniteltu niin, että inhimillisen virheen sattuessakaan mitään vakavampaa ei pääse käymään.

Hän kuitenkin myöntää, että hypänneen miehen paino aiheutti ikävän tilanteen koriin jääneelle miehelle.

– Ei se mukavaa ole olla siinä välissä.

"Totta kai säikäyttää"

Vaikka Hartikaisen mukaan todellista vaaraa tilanteessa ei ollut, sanoo hän itsekin pelästyneensä tilanteessa.

– Olen ilmailupuolellakin tehnyt hommia, ja turvallisuuden kanssa on aina ollut nollatoleranssi.

– Totta kai säikäyttää, että on tehnyt virheen. Pistää mietteliääksi.

Extreme Finland Oy aikoo jatkossakin tehdä Tiktokiin suoria lähetyksiä benjihypyistä. Hartikainen sanoo saaneensa paljon kannustavaa palautetta ihmisiltä.

– Asiasta otetaan oppia ja kehitetään toimintatapaa niin, ettei vastaavaa pääse käymään. Meillä on ollut ylpeydenaiheena, ettei mitään käy.