Elixiasta kerrotaan MTV Uutisille, että kuntosaleilla nähdyt mainokset liittyivät Novo Nordiskin liikalihavuudesta kertovaan tiedotuskampanjaan ja että ne on päätetty poistaa.

MTV Uutisten tietojen mukaan joidenkin Elixian kuntosalien pukukoppien lattioille on ilmestynyt Ozempic-mainoksia, mikä on aiheuttanut myös närää. Esimerkiksi somevaikuttaja Tommiarska eli Tommi Ristola tyrmäsi mainokset "iljettäviksi" Instagram-stooreissaan.

Ozempic-lääkettä käytetään diabeteksen ja liikalihavuuden hoidossa.

Pohjoismaiden PR-päällikkö Kristin Fjeld kertoo MTV Uutisille sähköpostitse, että kyseessä oli Novo Nordiskin liikalihavuudesta kertova tiedotuskampanja, ei Ozempicin tai minkään muun tietyn lääkkeen mainos.

Hän toteaa kuitenkin, että yhtiö haluaa jäsenten kokevan klubit ja pukuhuoneet turvallisiksi ja osallistaviksi tiloiksi ilman altistumista terveydentiloihin tai hoitoihin liittyvälle mainonnalle. Kampanja on siksi päätetty poistaa.

– Jälkikäteen arvioituna katsomme, että kampanjan esillä pitäminen oli meiltä virhe, ja olemme siksi päättäneet poistaa sen, hän kertoo.

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