Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan pääsihteerin Mattias Grafströmin lähettämä sähköposti on vuotanut julkisuuteen.

Sky News julkaisi otteen Grafströmin Fifa-työntekijöille lähettämästä sähköpostista liittyen liiton yllä pyörivään massiiviseen kohuun, jonka puheenjohtaja Gianni Infantinon MM-kisojen myyntisuunnitelmat käynnistivät.

Grafström ei mainitse viestissään Infantinoa, mutta viittaa suoraan kohupomon projektiin.

– Surullinen ja moitittava tapahtumaketju, joka onneksi päättyi siihen, että projekti hylättiin lopullisesti. Meidät kaikki on heitetty keskelle sekasortoa, mitä on vaikea ymmärtää ja hyväksyä, Grafström kirjoittaa Skyn mukaan.

Grafström vakuuttaa suojelevansa jokaista Fifan työntekijää nyt vallitsevalta kohulta. Hän pyytää työntekijöitään keskittymään asioihin, joihin he itse voivat vaikuttaa. Jalkapallon eteen tehtävään työhön.

– Pääsihteerinä pyydän teitä pysymään keskittyneinä siihen, mikä on aina yhdistänyt meitä. Jalkapallon ja 211 jäsenliittomme palvelemiseen käsi kädessä kaikkien osakeomistajien kanssa ja täysin Fifan sääntöjen mukaisesti.

Ruotsalaispomo vakuuttaa myös olevansa aina tarvittaessa työntekijöiden tukena.