Helsingissä sattui syksyllä karmea benjihyppyonnettomuus – "Havahduin siihen, että pääni osui asfalttiin"

Aurafestin benjihyppyonnettomuuden taustalla oleva Extreme Finland Oy oli osallisena myös viime syksynä tapahtuneessa onnettomuudessa, jossa hyppääjien päät osuivat rajusti asfalttiin.

Turun Aurafestillä sattui lauantaina pelottava benjihyppyonnettomuus. Hypyn operoineen Extreme Finland Oy:n edustajan, Janne Hartikaisen mukaan tilanteessa ei ollut todellista vaaraa.

Nyt MTV Uutisten tietoon on tullut toinenkin hyppyonnettomuus, jossa operoijana on niin ikään toiminut samainen Extreme Finland Oy.

Yllä olevalla videolla näkyvä onnettomuus sattui Helsingissä viime vuoden syyskuussa pidetyssä opiskelijatapahtumassa.

Tandemhypyn suorittaneen kaksikon alas otto meni hengenvaarallisella tavalla pieleen, kun naisten päät iskeytyivät asfalttiin, minkä seurauksena heidän niskansa taittuivat pelottavalla tavalla.

Halvaantuminen hyvin lähellä

Toinen onnettomuudessa loukkaantuneista hyppääjistä kertoo nyt MTV:lle, miten järkyttävät tapahtumat etenivät.

– Kaikki sujui hyvin, kunnes maa alkoi tulla lähemmäksi. Yhtäkkiä havahduin siihen, että pääni osui asfalttiin ja niskani oli taittunut, nimettömänä pysyvä nainen kuvailee.

Shokissa ollut nainen kertoo joutuneensa kävelemään omin jaloin ensiapupisteelle. Sen jälkeen matka kävi nopeasti päivystykseen, jossa lääkäri kertoi halvaantumisriskistä.

Nainen kertoo, että lopullinen diagnoosi oli kaularangan nyrjähdys. Sitä ennen huonoimmat vaihtoehdot kävivät mielessä.

– Minut laitettiin traumaosastolle seurantaan. Muistan, kuinka liikuttelin varpaitani ja toivoin, että ne eivät lopeta liikkumasta.

Myöhemmin poliisin puheilla naiselle kerrottiin, että metrinkin korkeudesta pää edellä maahan putoaminen johtaa usein kuolemaan.

Nainen kertoo hakeneensa Extreme Finland Oy:ltä korvauksia, mutta yritys ei maksanut hänelle muuta kuin lääkärikulut ja parkkimaksut. Firmasta kerrottiin naiselle, että kyse oli inhimillisestä virheestä.

"Nosturikuski teki virheen"

Extreme Finlandin Hartikainen vahvistaa MTV Uutisille, että kyseinen onnettomuus todellakin tapahtui viime syksynä.

– Poliisi on aiheen tutkinut, eikä havainnut meidän toiminnassamme tai välineissä puutteita.

Pienen pohdinnan jälkeen Hartikainen kertoo suoraan, mitä tilanteessa tapahtui.

– Nosturikuski teki virheen. Hänellä on siinä sellainen sauvaohjain, mikä taaksepäin vetämällä nostaa ja eteenpäin työntämällä laskee vaijeria. Kuljettajalla kävi siinä näppäilyvirhe ja hän laski sen liian nopeasti alas.

Hartikaisen mukaan yritys irtisanoi kuljettajan tapauksen vuoksi. Tämän lisäksi Extreme Finland Oy on hänen mukaansa hankkinut pehmustetut patjat, jotka ovat käytössä aina, kun alla on kova maa.

– Jos on nurmikko tai hiekkaranta, niin patjaa ei välttämättä tarvitse. Muutoin meillä on ilmapatjat, jotka varmistavat, että vastaavaa ei pääse sattumaan.