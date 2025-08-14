Köysi kaulan ympäri ja reisiluu murtui – tällaisia benjiturmia Suomessa tapahtuu

MTV Uutiset kävi läpi viranomaiselle ilmoitetut benjiturmat ja muut tapaukset viiden viime vuoden ajalta.

Viiden viime vuoden (2020–2025) aikana Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes) on ilmoitettu viisi benjihyppyonnettomuutta sekä neljä muuta turvallisuuteen liittyvää huolta benjihyppytoimijoista.

Ilmoituksia onnettomuuksista tai muista turvallisuushuolista voi tehdä kuka tahansa, eivätkä kaikki Tukesille ilmoitetut tapaukset ole johtaneet lisäselvityksiin.

Tapauksissa on useita yrityksiä, yhteensä viisi eri toimijaa, eli ne eivät kohdistu kaikki samaan yritykseen.

MTV Uutiset käy tässä jutussa läpi ne ilmoitukset, jotka ovat johtaneet Tukesin selvityksiin sekä viimeaikaiset mediassa esiin nousseet tapaukset.

Kuluttajaturvallisuuslain huolellisuusvelvoitteen mukaan toiminnanharjoittajan vastuulla on huolehtia siitä, ettei palvelusta aiheudu kenenkään terveydelle tai omaisuudelle vaaraa.

Benjihyppy on lain mukainen kulutuspalvelu.

Kaivopuiston onnettomuus

Tämän vuoden heinäkuussa Helsingin Kaivopuistossa tapahtui onnettomuus, jossa yrityksen mukaan "hyppääjän reisiluu todennäköisesti murtui".

Samalla yritys kuitenkin toteaa Tukesille lähettämässään viestissä, ettei heillä ole tarkempaa tietoa vammasta.

Hypyn järjestänyt yritys sanoi Tukesille, että tarkkaa tietoa ei ole onnettomuuden syystä, mutta arvelee että hyppääjän toinen jalka löi toista jalkaa hypyn yhteydessä.

Hyppääjän kanssa oli yrityksen mukaan etukäteen keskusteltu hypyn rajoitteista, sillä hyppy oli ostettu etukäteen.

Köysi kiertyi kaulan ympäri

Kesällä 2022 Tukesille ilmoitettiin kahdesta loukkaantumisesta saman toimijan tandemhypyissä.

Yhdessä tapauksessa ilmoittajan mukaan köysi kiertyi tandemhyppääjän kaulan ympäri ja hiersi niin, että kaula meni mustelmille. Hyppy tapahtui festivaalilla loppukesästä 2022.

Yrityksen mukaan loukkaantunut ei itse ilmoittanut toimijalle asiasta tai ainakaan toimija ei Tukesille ilmoittamansa mukaan löytänyt asiasta kirjausta.

Selkä kipeytyi

Toisessa tapauksessa samana kesänä tandem-benjihypyssä toisen hyppääjän selkä kipeytyi hypyn jälkeen.

Hypyn järjestäneen tahon mukaan onnettomuus johtui siitä, että hyppääjällä oli tiedostamaton selkävamma ja hyppääjillä oli painoeroa. Hyppääjää ei kuitenkaan tarvinnut ohjata jatkohoitoon.

– Näitä sattuu kesän aikana muutamia, emmekä ole ainakaan vielä keksineet miten omalla toiminnallamme voisimme ehkäistä tapahtumia, järjestäjä kirjoitti onnettomuusilmoituksessa.

Tukes teki näiden kahden ilmoituksen perusteella tarkastuskäynnin kyseisen yrityksen hyppypisteeseen, joka oli eräällä festivaalilla samana kesänä.

Hyppyjä seurattiin useampaan kertaan ja aikaan. Toiminta oli loppuraportin mukaan asianmukaista.

Turvallisuuspuutteita kuitenkin löytyi pienempien onnettomuuksien kirjaamisesta ja köysien kuntoarvioinnin kirjaamisesta, jotka Tukes kehotti korjaamaan.

Benjihyppy voi mennä myös pieleen. Kuvituskuva.

Pää asfalttiin

MTV Uutiset kertoi aiemmin tällä viikolla syksyllä 2024 tapahtuneesta hyppyonnettomuudesta, jossa tandemhyppääjien päät osuivat asfalttiin ja heidän niskansa taittuivat. Lopullinen hyppääjän diagnoosi oli kaularangan nyrjähdys.

Järjestäjä myönsi tapahtuneen MTV Uutisille. Hänen mukaansa nosturikuski teki virheen laskemalla vaijerin liian nopeasti alas. Kuljettaja irtisanottiin, ja yritys hankki pehmustetut patjat.

Yrityksen mukaan myös poliisi tutki tapauksen, eikä toiminnassa tai välineissä havaittu puutteita.

Tukesin tilastoissa ei ollut kyseistä onnettomuutta eriteltynä.

1:25 Tältä näytti viime syksynä tapahtunut onnettomuus.

Hyppääjä jäi kivuissaan koriin

Tuorein mediassa esiin noussut tapaus oli elokuun alussa, kun benjihyppy meni Aura Festeillä pieleen.

Suoraan Tiktok-lähetykseen tallentunut hyppy meni pieleen, kun tandemhyppääjistä toinen jäi kivuissaan koriin.

0:44 Hyppy kuvattiin someen suorana lähetyksenä.

Hyppymestari selvensi myöhemmin tilillä, että hän irrotti ”ajatusvirheen” takia väärän asiakkaan narun. Tarkoitus oli hänen mukaansa tehdä erikoisempi stuntti, jossa toinen hyppääjistä jää koriin.

Hyppymestarin mukaan kaikilta vahingoilta vältyttiin, ja sanoi MTV Uutisten haastattelussa, että turvanarut olivat vahingossa jääneet kiinni toisiinsa, mutta molemmat hyppääjät olivat omista valjaistaan kiinni hyppykorissa.

Tukes on jo saanut tapauksesta ilmoituksen, ja tapahtuman käsittely on kesken.

Hyppytorni kaatui yöllä

Tukesin tilastoissa näkyy myös onnettomuus vuodelta 2020, jossa tuuli kaatoi Helsingin Kaivopuistossa 150 metrisen hyppytornin.

Tilanteessa ei loukkaantunut kukaan, sillä tapahtunut sattui yön aikana.

Benjihyppyjä kyseisestä nosturista järjestänyt yritys kertoi, että todennäköisin syy nosturin kaatumiselle oli, että nosturin puomi ei ollut täysin laskettuna alas yön ajaksi. Yöllä oli myrskynnyt, jonka seurauksena nosturi oli kaatunut.

Tukes ei ryhtynyt tapauksessa muihin toimenpiteisiin.

2:21 Vuonna 2020 myrskyssä kaatunutta hyppytornia nostettiin pitkän aikaa.