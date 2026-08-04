Suomalainen toimittaja, DJ, juontaja ja aktivisti Renaz Ebrahimi avautuu Instagramissa osallistumisestaan Petolliset-ohjelmaan viime keväänä.

Nelosen Petolliset-ohjelman uuden kauden kilpailijat julkistettiin maanantaina 3. elokuuta. Ohjelma alkaa syyskuussa.

Viime keväänä kuvattuun ohjelmaan osallistui muun muassa toimittaja Renaz Ebrahimi, joka avautui kokemuksestaan maanantaina.

Hän kertoi Instagramin Tarinat-osiossa, että ohjelmaan osallistuminen ei ollut hänelle "kovinkaan hyvä" kokemus. Tarinat poistuvat vuorokauden kuluttua niiden julkaisusta.

– Ajattelin ensin, että olisin vain kuin koko juttua ei olisi tapahtunutkaan. Mutta se ei ehkä ole niin helppoa kuin voisi kuvitella. Ellen sitten päätä poistua kokonaan somesta... Ebrahimi kirjoittaa.

Petolliset-osallistujat

– Kokemus ei ollut kovinkaan hyvä minulle. Se osui joihinkin tosi arkoihin kipukohtiin. Kuten Laura Haimila, joka on ainoa, jolle olen jälkeen päin pystynyt avaamaan kokemustani, osasi hyvin kiteyttää: "Toihan osui täysin sun ammatilliseen traumaan". Ja jep, sitä se kyllä teki.