Philadelphia Flyers eteni jääkiekon NHL-pudotuspeleihin ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2020, kun se voitti Carolina Hurricanesin voittolaukauskilpailuihin asti venyneessä kotiottelussa lukemin 3–2.
Philadelphian suomalaispuolustaja Rasmus Ristolaiselle pudotuspelit ovat NHL-uran ensimmäiset.
Ristolainen on pelannut 13 NHL-kautensa aikana yli 800 runkosarjaottelua, mutta ei yhtäkään pudotuspeliottelua.
Myös Mikael Granlundin ja Ville Husson edustama Anaheim Ducks eteni pudotuspeleihin, kun San Jose Sharks voitti Nashville Predatorsin. Anaheim on ollut viimeksi pudotuspeleissä vuonna 2018.