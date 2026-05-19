Rasmus Dahlin otti Buffalo Sabresin kauden päättymisen piikkiinsä.
Montreal Canadiens ja Buffalo Sabres mittelivät dramaattisen jääkiekon NHL:n toisen pudotuspelikierroksen sarjan. Montreal eteni lopulta konferenssifinaaleihin seitsemännestä ottelusta jatkoerävoitolla.
Vierailijoiden 3–2-ratkaisumaalin Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä pelatussa matsissa laukoi Sabres-vahti Ukko-Pekka Luukkosen selän taakse Alex Newhook.
Osuma lähti rakentumaan Canadiensin vastaiskusta, kun Buffalon kapteeni ja tähtipuolustaja Rasmus Dahlin oli syöttänyt kiekon hyökkäyssiniviivan tuntumassa Tage Thompsonille pieneen tilaan, ja hyökkääjä menetti pelivälineen.
– En edes muista, mitä tapahtui, mutta se on minun syytäni. En voi tehdä niin, Dahlin manasi ottelun jälkeen medialle pukukopissa.
1:29Katso maalit: Alex Newhookista tuli Montrealin sankari seitsemännen ottelun jatkoerässä (NHL.comin kuvaa).
Dahlinilta kysyttiin tuntemuksia kauden päättymisestä moisella tavalla.