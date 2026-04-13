Jonathan Quick päättää uransa.
Yhdysvaltalainen konkarimaalivahti Jonathan Quick, 40, vahvisti päättävänsä jääkiekkoilijan uransa tähän NHL-kauteen. Asiasta kertoo muun muassa TSN.
NHL-legenda pelaa viimeisen ottelunsa New York Rangersin tolppien välinä tulevana yönä Suomen aikaa Florida Panthersia vastaan.
Molempien joukkueiden NHL-kausi päättyy runkosarjaan.
Quick on voittanut Stanley Cupin kolmesti urallaan, Los Angeles Kingsissä 2012 ja 2014 sekä Vegas Golden Knightsissa 2023.
Quick on palkittu kerran pudotuspelien arvokkaimman pelaajan Conn Smythe Trophylla. Kahdesti hän on pokannut vähiten runkosarjamaaleja päästäneen joukkueen maalivahdin William M. Jennings Trophyn.
Quick on eniten NHL-runkosarjavoittoja (410) ja -nollapelejä (65) torjunut yhdysvaltalaismaalivahti. Hänellä on ennen viimeistä matsiaan vyöllä 828 NHL:n runkosarjaottelua.
Olympiahopeaakin saavuttanutta miestä on laajalti pidetty historian parhaana yhdysvaltalaisena jääkiekkoveskarina.