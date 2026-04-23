EU-maiden johtajien epävirallinen huippukokous EU:n puheenjohtajamaa Kyproksella alkaa tänään.
Johtajat kokoontuvat tänään Agia Napassa ja huomenna pääkaupunki Nikosiassa.
Suomea kokouksessa edustaa pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo.
Kaksipäiväisessä kokouksessa käsitellään muun muassa vallitsevaa geopoliittista tilannetta sekä EU:n vuosien 2028–2034 budjettia. Valtionjohtajat keskustelevat merenkulun vapaudesta Hormuzinsalmessa sekä polttoaineiden hinnoista.
Ukrainan tilannetta käsiteltäessä keskusteluun osallistuu videoyhteydellä myös maan presidentti Volodymyr Zelenskyi.