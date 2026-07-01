"Tilanne on ollut hyvin yllättävä ja äkillinen", kuvailee tutkinnanjohtaja taksikuskin sanoneen.

Poliisi on päässyt kuulustelemaan Helsingin Itäväylällä tapahtuneesta kaksoiskuolemasta epäiltyä taksikuskia.

Tapauksen tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm kuvailee taksikuskia yhteistyökykyiseksi.

– Hänen näkemyksensä mukaan kyseinen tilanne on ollut hyvin yllättävä ja äkillinen, Lindholm tyytyy avaamaan kuulustelujen sisältöä.

Poliisi jatkaa yhä tilanteen ja olosuhteiden selvittämistä. Vaikka useita silminnäkijöitäkin on kuultu, toivoo Lindholm yhä ihmisiä kertomaan havainnoistaan poliisille.

– On vielä useampia henkilöitä, jotka jollain tasolla varmasti ovat tehneet havaintoja edeltävästä tilanteesta tai tästä itse onnettomuudesta, hän sanoo.

Esimerkiksi ajotielle päätyneestä ja sittemmin henkensä menettäneestä kaksikosta ei ole vielä juuri selkeitä havaintoja. Poliisin käsitys on kuitenkin se, että kaksikko ei olisi jäänyt auton alle tien reunassa, vaan keskemmällä ajoväylää.

Onnettomuudessa kuolivat noin 30-vuotiaat mies ja nainen.

Tutkinnanjohtaja toivoo, että erilaisia havaintoja tehneet ihmiset soittaisivat tai laittaisivat Whatsapp-viestiä poliisin vihjenumeroon 050 562 5433.

Poliisi: Taksin kyydissä ei ollut asiakasta

Taksi Helsinki vahvisti eilen, että kuolinonnettomuudesta epäilty on Taksi Helsingin taksinkuljettaja. Miehen työ yhtiössä on keskeytetty onnettomuuden jälkeen.

Myös poliisi on vahvistanut, että onnettomuudessa osallisena olleen auton katolla oli taksikyltit. Poliisin käsityksen mukaan taksi ei tapahtumahetkellä ollut työajossa eikä sen kyydissä ollut asiakasta.