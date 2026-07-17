Virroilla tapahtuneessa liikenneonnettomuudessa kuoli kaksi henkilöä, tiedottaa Sisä-Suomen poliisilaitos.
Kyseessä oli henkilöauton ja jäteauton kolari, jossa menehtyi kaksi ja loukkaantui kaksi henkilöä. Onnettomuus sattui Liedenpohjantiellä kello 11.10 perjantaina.
Alustavat tiedot kertovat, että jäteauto tuli Virtain suunnasta kohti Alavutta. Vastaan tulleen autoletkan ensimmäisenä ollut henkilöauto ajautui toistaiseksi tuntemattomasta syystä jäteauton kaistalle.
Henkilöauto törmäsi jäteauton keulaan noin 100 kilometrin tuntinopeudella. Alueella on 100 km/h nopeusrajoitus.
Henkilöauton kuljettaja ja toinen etupenkillä istunut henkilö kuolivat saman tien.
Takapenkillä olleet kaksi henkilöä loukkaantuivat vakavasti. Heidät vietiin helikopterilla sairaalaan jatkohoitoon.
Jäteautossa oli onnettomuushetkellä kaksi henkilöä. He eivät loukkaantuneet.
Asiaa tutkitaan törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja kuolemantuottamuksena. Rikosnimikkeet tulevat poliisin mukaan tarkentumaan, kun esitutkinta etenee. Esitutkinnan tässä vaiheessa epäiltynä on henkilöauton kuljettaja.