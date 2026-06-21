Raaseporissa Länsi-Uudellamaalla on tapahtunut vakava onnettomuus.
Raaseporissa Hangosta Porvooseen kulkevalla tiellä 25 tapahtui tänään hieman ennen kello yhtä kahden henkilöauton liikenneonnettomuus, jossa oli osallisena neljä ihmistä.
Tie suljettiin liikenteeltä pelastustoimien ajaksi. Kello puoli kolmen tienoilla pelastuslaitos tiedotti, että pelastustyöt oli saatu päätökseen ja tie avattu liikenteelle.
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos sanoi tiedottavansa tapauksesta myöhemmin.
Silminnäkijä IL:lle: Auto ihan rytyssä
Ohi ajanut ihminen kertoi aiemmin Iltalehdelle, että liikenne oli tiellä poikki noin 20 minuuttia.
– Kaukaa jo näki, että siellä oli auto ojassa. Tiellä oli toinen auto, joka oli ihan rytyssä molemmilta puolilta, silminnäkijä kertoi IL:lle.