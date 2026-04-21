Eläin saatiin lopulta kiinni, eikä tapauksessa tiettävästi loukkaantunut kukaan.
Tiikeri hyppäsi Venäjällä Donin Rostovin kaupungissa sirkusareenalta katsomoon, kun areenaa kiertänyt suojaverkko putosi.
Esityksen aikana areenalla oli kolme tiikeriä ja kaksi kouluttajaa. Jutun videolla näkyy, kuinka suojaverkkoa kannatelleet rakenteet romahtavat ja säikäyttävät tiikerit, ja yksi eläimistä hyppää pudonneen verkon yli katsomossa olleiden ihmisten keskelle.
– Hyvät vierailijat, pysykää rauhallisina, tai tilanne vain pahenee, kuuluttaja rauhoitteli yleisöä venäläislehti Moscow Timesin mukaan.
Venäjän tutkintakomitea on lehden mukaan aloittanut asiasta rikostutkinnan.