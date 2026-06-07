Britannian kuninkaan veljenpoika vihittiin sadesäässä.

Kuningas Charlesin veljenpoika Peter Phillips avioitui sairaanhoitaja Harriet Sperlingin kanssa yksityisessä seremoniassa lauantaina.

Parin kihlat julkistettiin elokuussa 2025.

BBC:n mukaan Prinsessa Annen ja kapteeni Mark Phillipsin 48-vuotias poika on 19. kruununperimysjärjestyksessä.

Sulhasen äiti, prinsessa Anne.Copyright Notice: Copyright (c) 2026 Splash News. No use without permission.

Hääseremonia järjestettiin All Saintsin kirkossa Kemblessä, Gloucestershiressä.

Kemble valikoitui vihkipaikasi, sillä se oli Sperlingin asuinpaikka parin kohdatessa.

Salahäissä riitti sateisesta säästä huolimatta kuninkaallisia.

Kuningaspari Charles ja Camilla liittyivät kuninkaallisen perheen jäsenten seuraan, mukaan lukien Walesin prinssi ja prinsessa Zara ja sekä Edinburghin herttua ja herttuatar.