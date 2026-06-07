Kim Kardashian vain katsoi toisaalle.

F1-sarjassa 1980–90-luvuilla ajanut Martin Brundle on kansainvälisesti tunnetuimpia ja ikonisimpia F1-asiantuntijoita. Sky Sportsilla työskentelevä britti haastattelee osakilpailuiden yhteydessä julkisuuden henkilöitä myös moottoriurheilun ulkopuolelta.

Sunnuntaina mies yritti haastoa yhdysvaltalaisen megajulkkis Kim Kardashianin kanssa ennen Monacon F1-osakilpailun alkua.

Se jäi haaveeksi.

– Kim, Brundle sanoi Kardashianille esitellen samalla itsensä.

– Mitä sinulle kuuluu tänään? asiantuntija kyseli.

Siskonsa Khloen vieressä ollut Kim Kardashian käänsi katseensa pois Brundlen suunnasta. Pian Kimin korvaan kuiskutteli lähellä ollut mieshenkilö.

Samalla Brundleen kajottiin ilmeisesti fyysisesti. Tilanne ei näkynyt tv-kamerassa.

– Ei, ei, sinun ei tarvitse työntää minua, kaveri, hän sanoi jollekulle.

Brundle yritti vielä saada Kardashiania puhumaan.

– Kyllä, tavallisesti kanssamme käydään lyhyitä keskusteluita. Nautitko F1:stä?

Kardashian nosti etusormensa pystyyn, eikä kommenttia vieläkään herunut.

– Okei, Kim ja Khloe, emme puhu tänään, Brundle sanoi.

Videopätkät episodista ovat levinneet sosiaalisessa mediassa. Kardashianin tyly käytös on pöyristyttänyt monia.