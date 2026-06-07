Raunioetsintä on hyvä harrastus sekä koirille että niiden omistajille. Se voi myös johtaa viranomaisyhteistyöhön.

Puhtaasti harrastustoimintaan tarkoitetussa raunioetsinnässä koiran ohjaaja laatii tiettyä aluetta koskevan etsintäsuunnitelman ja arvioi esimerkiksi tuulen suunnan ja raunioiden vaarapaikat.

Tämän jälkeen koira liikkuu raunioilla vapaana ja tutkii aluetta itsenäisesti.

Menestys raunioetsinnässä edellyttää ohjaajalta koiran hyvää hallintaa sekä ennen kaikkea innokasta ja ahkeraa koiraa.

– Tämähän perustuu siihen, että koiran ohjaaja pitää huolta siitä etsittävästä alueesta, mutta se tähtää siihen, että koira tekee sen itsenäisen työn, kertoo 1,5-vuotiaan koiran omistaja, käsikirjoittaja-tuottaja Teppo Hovi.

Harrastus voi vaihtua hälytysryhmään

Hän on omien sanojensa mukaan vielä kehitysvaiheessa, mutta raunioetsintä voi etevimpien koirien osalta johtaa nopeasti paikkaan niin sanotussa hälytysryhmässä.

– Sitten siinä tulee erinäisiä kokeita, mitä sekä koiran että ohjaajan täytyy suorittaa, jotta voi päästä viranomaisyhteistyöhön.

Siinä vaiheessa harrastustoiminta vaihtuu esimerkiksi loukkaantuneiden tai kadonneiden ihmisten etsintään.

Hovi korostaa, että raunioetsintä on hyvä liikuntamuoto ja samalla varsin kehittävä harrastus.

Katso yllä olevalta videolta, miltä raunioetsintä näyttää!