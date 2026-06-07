Toki mielipiteisiin ja etenkin niiden esittämiseen saattaa vaikuttaa pelko vaikeuksista, jos nimi tai kuva näkyvät ulkomaisessa lehdessä. On helpompi olla epämääräinen tai hiljaa kuin ryhtyä arvostelemaan valtaapitäviä.

Keskustassa ei ole nyt uhoa – ilotulitteet jätettiin ammattilaisille

Ihmiset karttavat valtiota

Kirjassa haastatellaan ulkomaille siirtynyttä venäläispsykiatria, jonka mukaan valtion aiheuttamien erilaisten koettelemusten takia ihmiset yrittävät pysyä kaukana valtiosta.

Toimittajille vaikeuksia

Jeskanen oli Moskovassa asemapaikkaansa pitävä Helsingin Sanomien kirjeenvaihtaja sodan syttyessä ja hän seurasi tapahtumia eri puolilla Venäjää sodan ensimmäiset vuodet. Pääasiassa kaikki hänen artikkelinsa sivusivat sotaa.

Kirjassa kuvataan myös toimittajan työtä ja erityisesti sen vaikeuksia. Moskovassa ja Pietarissa saa tehdä töitä vielä melko rauhassa mutta pienemmillä paikkakunnilla toimittajan perään laitetaan varjostajat.

FSB tekee rajakuulusteluja

Rajanylitykset ovat oma lukunsa. Jeskanen kertoo FSB:n niin sanotuista rajakuulusteluista, joissa kysytään suoraan toimittajan näkemyksiä Venäjän valtionjohdosta ja “erikoisoperaatiosta”.

Kysytäänpä toimittajalta myös, että onko hän yhteydessä Suomen suurlähetystöön tai muihin tahoihin ja sanellaanko siellä, miten asioista pitää kirjoittaa.