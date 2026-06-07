Jenni Jeskanen: Venäjä on toista maata (WSOY 2026).
Olen usein pohtinut, mitä niin sanotut tavalliset venäläiset ajattelevat Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Putinin ja muiden johtajien mielipiteet toki tiedämme päivittäisuutisten kertomana.
Tämä kirja on melkeinpä alusta loppuun vastausta tuohon kysymykseen, sillä toimittaja Jenni Jeskanen kiertää kansan parissa ja kuulostelee ihmisten mielipiteitä sodasta.
Mielipiteitä löytyy laidasta laitaan mutta useimmat venäläiset haastateltavat eivät joko halua kertoa näkemystään tai pyrkivät jotenkin väistelemään kysymystä Venäjän roolista sodassa eli venäläisittäin erikoisoperaatiossa.
Monet myös antavat ymmärtää, että sota on jotakin, mitä presidentti tai Venäjän hallinto tekevät, eivät kansalaiset. Monet tavalliset ihmiset ovat ikään kuin ulkoistaneet koko sotaisan todellisuuden jonnekin muualle.
Mutta on myös ihmisiä, jotka selvästi kannattavat sotaa. Osa nuorista miehistä puolestaan pakenee maasta pelätessään joutuvansa pakkorekrytoiduksi Ukrainan rintamalle.
Pakotteet näkyvät
Jeskanen tutustuu myös sodan konkreettisiin vaikutuksiin. Monessa kaupassa esimerkiksi pakotteet näkyvät tuotteiden vaihtumisena paikallisiin. Tähänkin monet suhtautuvat ikään kuin luonnonvoimaan, jolle ei voi mitään.
Toki mielipiteisiin ja etenkin niiden esittämiseen saattaa vaikuttaa pelko vaikeuksista, jos nimi tai kuva näkyvät ulkomaisessa lehdessä. On helpompi olla epämääräinen tai hiljaa kuin ryhtyä arvostelemaan valtaapitäviä.