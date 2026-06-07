Venäläisdrooni iski vain 15 kilometrin päähän Tshernobylin ydinvoimalasta.
Ukrainan valtion energiayhtiö Energoatom kertoo, että venäläisdrooni iski käytetyn ydinpolttoaineen varastorakennukseen Tshernobylin lähelle sunnuntaina.
Yhtiön mukaan rakennuksissa ei ollut iskuhetkellä ydinjätettä. Myös iskusta aiheutunut tulipalo saatiin nopeasti sammutettua, eikä iskusta aiheutunut henkilövahinkoja.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi iskuja äärimmäisen alhaisiksi ja totesi, ettei isku aiheuttanut säteilypitoisuuksien nousua. Hän kommentoi asiaa myös viestipalvelu X:ssä.
– Erittäin kriittinen infrastruktuurikohde ja erittäin häpeällinen venäläisten isku.
Zelenskyin mukaan Venäjä oli käyttänyt iskussa Shahed-hyökkäysdroonia.
– Tällä hetkellä mittaustulokset eivät ylitä normaalia taustasäteilyä, Zeleskyi toteaa.
Venäjä ei ole kommentoinut iskua, joka tehtiin vain 15 kilometrin päähän Tshernobylin ydinvoimalasta.