Suloinen harmaa karvapallo on erityisluokanopettaja Jenna Valtarin kissanpentu, ja se on lyhyessä ajassa saanut paljon hyvää aikaan.

Eläin koulussa on harvinainen, joskaan ei täysin tavaton näky. Yleisimmin Suomen opinahjoissa on totuttu näkemään esimerkiksi koiria terapia- ja opaskoiratehtävissä. Oppimista tukevia kissoja koulujen käytävillä tapaa kuitenkin harvemmin.

Koulukissa Laku ei ole mikään tyhjäntoimittaja, vaan sillä on tärkeä tehtävä koulupäivän sujuvoittamisessa. Valtari kertoo, että Laku on tuonut luokkaan rauhaa ja lisännyt oppilaiden koulumotivaatiota.

– Lakusta on ollut iso hyöty luokan yhteishenkeen ja positiiviseen pohjavireeseen, hän kertoo.

Lakun läsnäolo luokassa tuo oppilaiden arkeen iloa, mutta opettaa myös empatiaa ja hoivaamistaitoja. Ne voivat olla asioita, joihin voi muuten olla vaikea päästä kiinni, jos on sosioemotionaalisia haasteita tai jos koulumotivaatio on heikko.