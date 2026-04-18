Porvoon Keskuskoulun oppitunneilla vierailee koulukissa Laku, jonka tärkeä tehtävä on rauhoittaa luokan arkea ja lisätä kouluviihtyvyyttä.
Eläin koulussa on harvinainen, joskaan ei täysin tavaton näky.Yleisimmin Suomen opinahjoissa on totuttu näkemään esimerkiksi koiria terapia- ja opaskoiratehtävissä. Oppimista tukevia kissoja koulujen käytävillä tapaa kuitenkin harvemmin.
Sellainen löytyy nykyisin Porvoon Keskuskoulusta, jossa koulukissa Laku on aloittanutvelvollisuutensa tulevaisuuden toivojen opettamisessa.
Suloinen harmaa karvapallo on erityisluokanopettaja Jenna Valtarin kissanpentu, ja se on lyhyessä ajassa saanut paljon hyvää aikaan.
Jenna Valtari hankki Lakun helmikuussa.
– Oletin, että kissa tuo hyvää fiilistä, mutta en arvannut, että vaikutus olisi näin iso luokan yhteishenkeen, Valtari iloitsee puhelimitse MTV Uutisille.
Koulukissa Laku ei ole mikään tyhjäntoimittaja, vaan sillä on tärkeä tehtävä koulupäivän sujuvoittamisessa. Valtari kertoo, että Laku on tuonut luokkaan rauhaa ja lisännyt oppilaiden koulumotivaatiota.
– Lakusta on ollut iso hyöty luokan yhteishenkeen ja positiiviseen pohjavireeseen, hän kertoo.
Valtari opettaa SOPU-erityisluokkaa eli koulunkäyntiin sopeutumista tukevaa luokkaa, jossa tuetaan keskittymistä ja tarkkaavaisuutta. Pienluokassa opiskelee Valtarin johdolla tällä hetkellä kymmenen oppilasta.
– Oppilaat harjoittelevat tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Kissa toimii siltana positiivisten tunteiden näyttämisessä, Valtari arvioi.
Jenna Valtari on sopinut oppilaiden kanssa Lakua koskevista pelisäännöistä.
Lakun läsnäolo luokassa tuo oppilaiden arkeen iloa, mutta opettaa myös empatiaa ja hoivaamistaitoja. Ne voivat olla asioita, joihin voi muuten olla vaikea päästä kiinni, jos on sosioemotionaalisia haasteita tai jos koulumotivaatio on heikko.
Lakun läsnäolo auttaa myös luokan hallinnassa. Äänenvoimakkuus pidetään matalampana ja liikkeet rauhallisina. Kissanpentu toimii siis luokassa eräänlaisena järjestyksenvalvojana.
– Toki täytyy huomioida, ettei mitä tahansa eläintä voi tuoda täyteen luokkahuoneeseen. Meillä on pienluokka, ja oppilaat tietävät, että kun luokassa on eläin, äänitaso pidetään hiljaisempana ja liikkeet ovat rauhallisia, Valtari kertoo.
Lakulla on luokassa omat lempipaikat. Sille on pahvilaatikosta rakennettu pehmustettu pesäkolo ja oma paikka sohvannurkassa.
– Joskus se menee myös oppilaan pulpettiin kurkkimaan, Valtari paljastaa.
Luokassa on Lakulle tietysti myös oma hiekkalaatikko, sekä ruoka- ja vesikupit.
– Oppilaista on kivaa osallistua sen hoivaamiseen. Siinä kehittyvät empatiataidot sekä tunne- ja vuorovaikutustaidot, Valtari kertoo.
Lakulla on luokkahuoneessa oma pesä, jossa se saa olla halutessaan rauhassa.
Luokan ovessa on laminoitu kyltti, joka varoittaa avaamasta ovea eläimen ollessa paikalla. Koulussa on totuttu, että luokkiin saavutaan aina koputtamalla ja varmistamalla ensin, onko jokin koululla vieraileva eläin sisällä.
Laku kulkee Valtarin mukana kouluun yleensä noin kaksi kertaa viikossa, vähän riippuen työpäivien pituuksista.
– Jos en ole kertonut etukäteen, että kissa on luokassa, oven avautuessa innostus näkyy heti, hän kertoo.
Viime viikkojen koskettavin hetki oli, kun Valtari luki oppilaidensa kirjoitelmia eläinten hoitamisesta. Eräässä kirjoitelmassa oppilas kuvasi lemmikin hoitoa näin: "Eläintä täytyy kohdella lempeydellä."
– Se kosketti minua. Siinä on ajatus, että toisiakin voi kohdella lempeydellä, Valtari pohtii.
Valtari on julkaissut koulukissa Lakun edesottamuksista videoita sosiaalisessa mediassa @koulukisulaku -nimellä. Palaute on ollut pääsääntöisesti hyvää ja positiivista.
Koulukissa Laku on kerännyt lyhyessä ajassa mukavan määrän sosiaalisen median seuraajia.
Toiset ovat kyselleet, häiritseekö kissanpentu oppilaiden keskittymistä. Valtari kokee tilanteen päinvastaisena.
– Kouluviihtyvyys ja hyvä fiilis lisäävät motivaatiota. Kun kissaan totutaan, se ei olekaan jatkuvasti niin ihmeellinen, vaikka sitä käydäänkin välillä rapsuttelemassa, Valtari summaa.