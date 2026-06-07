Otto Virtanen on voittanut välieränsä tenniksen Birminghamin ATP-haastajaturnauksessa.
Puolalainen Kamil Majchrzak taipui miesten kaksinpelin tiukassa välierässä kolmen erän jälkeen.
Kaikki erät yli 2,5 tuntia kestäneessä ottelussa ratkottiin katkaisupelillä. Otto Virtanen vei voiton lukemin 7–6, 6–7, 7–6.
Välierä oli tarkoitus pelata jo eilen, mutta sateinen sää viivästytti alkamisaikaa ja lopulta keskeytti ottelun.
Turnauksen mestaruutta puolustavalla Virtasella ei ole paljoa palautumisaikaa, sillä loppuottelu pelataan myöhemmin tänään.