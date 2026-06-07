Max Verstappenin kilpailu päättyi lähtötekijöihinsä. Myöhemmin keskeytti Valtteri Bottas.

Max Verstappenin Red Bullissa hajosi jotain heti Monacon F1-osakilpailun lähdössä. Alankomaalainen jäi köröttelemään hidasta vauhtia ja putosi välittömästi pakan perälle.

Pian häntä kehotettiin tiimiradiossa ajamaan menopeli varikolle. Verstappenin kisa päättyi siihen.

Nelinkertainen maailmanmestari sanoi Sky Sportsille, ettei lämmittelykierroskaan ollut mennyt hyvin, ja sen jälkeen moottori vain sammui.

– Moottori kuulosti todella kamalalta, emmekä pystyneet ajamaan täydellä kaasulla, hän selvitti keskeytystä.

Paalupaikalta startannut Mercedeksen Kimi Antonelli piti asemansa kärjessä. MM-sarjaa ylivoimaisesti johtava italialainen petasi näin ahtaalla katuradalla hyvät mahdollisuudet viidennelle peräkkäiselle osakilpailuvoitolle.

Verstappen oli aika-ajojen jälkeen heittänyt huumorilla Antonellin tämänkautisiin lähtöongelmiin ohjeeksi, että tämä odottaisi sekunnin startissa. Italialaisen lähtö osui nyt kuitenkin nappiin siinä missä Verstappenilla peli oli heti ohi.

Ferrarit ovat Antonellin jälkeen seuraavilla kärkikolmikon sijoilla järjestyksessä Lewis Hamilton ja Charles Leclerc.

Bottas pilttuuseen

Cadillacin Valtteri Bottas tuli kisan alussa nopeasti varikolle. 20:ntenä kisaan lähtenyt suomalainen ajeli sijalla 19, mutta otettiin uudestaan sisään 18. kierroksella. Cadillac siirrettiin pilttuuseen, ja Bottaksen kisa päättyi siihen.

– Meidän täytyy jäähdyttää auto ja tulla sisään tällä kierroksella, tiimiradioon oli sanottu.

Suomalainen oli kisan toinen keskeyttäjä.