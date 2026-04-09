Meteorologien epävirallinen kevätbingo on jo saanut jo useamman rivin, mutta ruutua, jossa lukee "15 astetta", ei ole voitu vielä ruksia yli. Viikonloppuna tilanne voi kuitenkin muttuua, kertoo meteorologi Jenna Salminen.

– Korkeapaine pysyy Suomen yllä ja ohjaa tänne lämpimämpää ilmaa.

Salminen uskoo, että sopivan tuulitilanteen sattuessa lämpötila voi nousta läntisessä Suomessa 15 asteeseen sunnuntaina.

Ennusteen mukaan 13. huhtikuuta alkava ja myös sitä seuraava viikko ovat ajankohtaan nähden keskimääräistä lämpimämpiä.

– Korkeapainetta riittää vappua edeltävälle viikolle, eli aurinkoa ja poutasäätä mahtuu, ja lämpöäkin on kylässä, Salminen povaa.

Kuukausiennustetta tarkastellessa meteorologi uskaltaa antaa myös ennusteen vapun osalta, vaikkakin ennusteen epävarmuus on vielä suuri.

– Siinä saattaa olla korkeapainetta päällä, mutta on mahdollisuus, että se pääsee livahtamaan Suomen länsipuolelle.

Jos sen myötä kylmä pohjoisvirtaus iskee, pohjoisessa voidaan jäädä lähelle nollaa päivällä, ja laajemminkin Suomessa voi olla viileää etelää myöten, Salminen kertoo.

Lämmin kesä?

Salminen avasi myös hiljattain julkaistua, touko- kesä- ja heinäkuun kattavaa pitkää ennustetta.

– Näyttää siltä, että Suomen itäpuolella ja Itä-Euroopassa saattaisi useammin käydä korkeapaine kylässä. Ja jos alueelta ajautuu Suomeen lämpöä, niin Etelä- ja Itä-Suomessa voi olla kuivia ja lämpimiä jaksoja.