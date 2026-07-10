Viikonloppuna nautitaan helteisestä säästä lähes koko maassa.
MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo, että lauantain ja sunnuntain aikana lämpötilat voivat kohota jopa lähelle 30 astetta.
Perjantaiaamu alkoi sumuisena etelässä ja kaakossa, mutta sää selkenee ja lämpötilat nousevat kesäisiin lukemiin koko maassa.
– Aika lämmin ja kesäinen päivä on tiedossa koko maahan. Sateilta ei täysin vältytä, kun Lounais-Suomesta kohti Pohjois-Karjalaa näkyy vyöhyke, jossa kuurosateet heräilevät.
Rintaniemen mukaan korkeimmat hellelukemat ovat mahdollisia Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan alueella, mutta yli 20 asteen mennään suuressa osassa maata.
– Huomenna sitten toden teolla helleputki pääsee päälle, nimittäin kertaheitolla sää lämpenee jopa lähelle kolmeakymmentä astetta kaakkoisessa Suomessa.
Hellettä jopa Lappiin
Rintaniemen mukaan hellelukemat ovat mahdollisia Lapin keskiosia myöten.
– Ilmanala on kostea ja helle voi tuntua jopa tukalaltakin.
Rintaniemi kertoo, että sunnuntaina sää hiukan viilenee pohjoisessa, mutta maan eteläpuoliskolla läkähdyttävä hellesää jatkuu. Myös ukkoset ovat mahdollisia ja etenkin Lounais-Suomi on ukkosherkkää aluetta.
– Lämpöinen kesäsää on jatkumassa myös ensi viikon alussa. Vähän kuivempanakin sää näyttäisi jatkuvan.