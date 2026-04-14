Aurinko paistaa lähes kirkkaalta taivaalta ja lämpötilat kohoavat eilisen lukemiin.
Kevättä kaipaavilla on tarjolla hyviä sääuutisia. MTV:n meteorologi Pekka Pouta kertoo, että lämpötilat kohoavat tänään eilisen tuntumaan, eli selkeästi keväisiin lukemiin.
MTV Katsomossa tutut meteorologit kertovat päivän sään ja näyttävät katsojien upeimmat sääaiheiset kuvat. Katso tuorein säälähetys!
Erityisen lämmintä on Keski-Suomessa, jossa aurinko paistaa kirkkaalta taivaalta. Tuulen tyyntymisen seurauksena lämpötila voikin kohota yli +17 asteen.
Eteläisessä Suomessa jäädään alle 15 lämpöasteen. Rannikolla tuuli puhaltaa kylmää ilmaa, mutta pohjoisessa tuulet ovat eilisestä tyyntyneet, jolloin lämpötilatkin kohoavat.
Yöt ovat silti edelleen kylmiä. Ensi yönä lämpötilat laskevat pakkaselle pohjoisessa ja lännessä. Idässä laajemmat pilvialueet estävät samanlaisen kylmenemisen.
Torstaina Itä- ja Etelä-Suomessa voi pilvisyyden myötä tulla sateita, mutta maan keskiosa jatkaa aurinkoisena.
Viikonvaihteessa koillisesta virtaa viileämpää ilmaa. Vielä alkuviikosta sää on keväinen, mutta viikko on jo vähän viileämpi kokonaisuudessaan.