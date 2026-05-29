Lauantain sää hellii juhlijoita ja ensi viikolla päästään nauttimaan paikoin jopa hellelukemista.
Perjantaita vietetään aurinkoisessa säässä lähes koko maassa. Itä-Suomessa vallitsee kuitenkin pilvisempi ja sateisempi vyöhyke.
Idässä lämpötilat jäävät iltapäivällä selvästi alle 10 asteen, samalla kun lännessä ja etelässä käydään paikoin jopa 20 asteen lukemissa. Pohjoisessa päivälämpötilat liikkuvat 15 asteen tuntumassa.
– Tuuli puhaltaa mantereen kantilta ja tuo kaikista lämpöisin ilma pakkautuu ihan rantaviivalle, kertoo MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.
Lakkiaislauantain sää näyttää yhä vain lämpimämmältä. Sateen riski on viikon pääpäivänä varsin pieni, vaikka Itä-Suomea uhkaa Venäjältä saapuva sadealue.
– Lauantaina mitataan jo laajalti yli 20 asteen lukemia.
Helle saapuu
Ensi viikko on kauttaaltaan keskimääräistä lämpöisempi. Lännessä vaikuttavat sadealueet nostavat lämpömittarin lukemia koko maassa.
– Etelässä ja idässä tuo loppuviikko voi tuoda helteitä.
Aivan unelmasäästä ei silti ole kyse, sillä kesäkuun alku tarjoilee myös ukkosrintamia. Poudan mukaan koleat ajat ovat kuitenkin takanapäin ja tulevat viikot nautitaan kesäisistä lämpötiloista.
– Ei tarvitse talvitakkeja enää kaivaa, meteorologi nauraa.