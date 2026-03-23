Lintujen kevätmuutto näkyy jo koko Suomessa ja muuttolintuja saapuu päivittäin lisää.

Kanadanhanhet ja töyhtöhyypät ovat saapuneet Helsinkiin Viikin pelloille. Tundra- ja taigametsähanhet lentävät Viikin yli matkalla pesimäseuduilleen. Lämpimän sään takia kevätmuutto on keskimääräistä aikaisemmassa.

– Toistaiseksi on tullut vielä aika pieniä määriä, mutta joillakin lajeilla kuten vaikka kiurulla, töyhtöhyypällä ja kangaskiurulla on tullut varmaan valtaosa Suomen pesimäkannasta Suomeen, kertoo yli-intendentti Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta (Luomus).

Töyhtöhyyppiä on jo havaittu eri puolilla Suomea. Kuva: Esa KurkikangasMTV

Lintujen sisäinen kello ohjaa muuttoa

Linnut eivät kuitenkaan lähde suin päin muuttamaan heti, kun ilma lämpenee.

– Jokaisella lintulajilla on sellainen sisäinen kello, että ne katsovat päivän pituuden mukaan, että mihin aikaan keskimäärin lähdetään muutolle. Lämpötila vain hienosäätää tätä tilannetta. Sen takia, vaikka on tosi lämmintä, niin tänne ei saavu sitten mitään hyvin eksoottisia muuttajia, selittää Lehikoinen.

Takatalvi aiheuttaisi vahinkoa

Jos takatalvi yllättää, siitä kärsivät varsinkin maassa ruokailevat linnut kuten rastaat ja punarinnat.

– Tietysti pesinnät voivat alkaa aikaisemmin tällaisina vuosina ja sitten on semmoinen riski, että jos tulee takatalvi huhtikuussa tai toukokuussa, niin silloin on riski, että pesinnät saattavat epäonnistua, tietää Lehikoinen.

Pari vuotta sitten oli myös aikainen kevät, mutta sitten lunta tuli useaan otteeseen huhtikuussa. Silloin punarintojen ja rastaiden kanta pieneni viidenneksellä takatalven takia.

Hyvä muuttosää jatkuu

Ensimmäiset muuttajat ovat ehtineet jo Pohjois-Suomeen asti.

– Etelä- ja Keski-Suomessa on enää tosi vähän lunta jäljellä ja monet muuttajat ovat painelleet jo pitkälle. Oulun seudulla on jo huomattavia muuttajamääriä, huomauttaa Lehikoinen.

Pulmusia ja laulujoutsenia on havaittu jo Lapissakin. Kiurut ja töyhtöhyypät ovat ehtineet Rovaniemen korkeudelle.

– Nyt on tämmöinen kirkas sinitaivas ja lounainen tuuli, niin nyt on oikein hyvä lintujen saapua Suomeen. Varmasti tässä lähipäivien aikana muutto jatkuu yhtä voimakkaana, uskoo Lehikoinen.

Vesilintuja odotetaan saapuviksi

Seuraavaksi odotellaan kurkien pääjoukkoa ja vesilintuja.

– Seuraavaksi varmaan saapuu enemmän vesilintuja. Tällä hetkellä monissa vesistöissä on vielä jääpeite.Vaikka pellot ovat auki ja metsissäkin on vähemmän lunta, niin vesistöt ovat vielä jäässä, huomauttaa Lehikoinen.