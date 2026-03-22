Pääsiäisviikolla lunta voi sataa etelää myöten.
Alkavaa viikkoa vietetään vielä keväisissä tunnelmissa, vaikka sää kääntyy pilvisemmäksi ja sateisemmaksi aurinkoisen alkuviikon jälkeen.
– Vesisateet voivat parhaimmillaan ulottua Lapin eteläosiin asti, kertoo meteorologi Liisa Rintaniemi Huomenta Suomessa.
Pääsiäisviikonloppuna kartalla vilkkuu lumisade
Pääsiäisviikolla korkeapaine Britteinsaarilla pyöräyttää tuulet puhaltamaan Pohjoisesta.
– Tämän hetken ennusteiden valossa on tulossa useita kylmän purkauksia, tällaisia arktisen ilmamassan romahduksia Suomen ylle pääsiäisviikonlopun aikana, Rintaniemi kertoo.
Rintaniemi joutuu käyttämään ennusteessaan myös "L-sanaa", sillä kartoilla vilkkuvat lumisateet eteläistä Suomea myöten.
– Todennäköisesti lumipeite ei jää kauhean pysyväksi, mutta vähän joudutaan lumikolaa katselemaan jossain päin Suomea, Rintaniemi harmittelee.