Näillä näkymin lumisateet leviäisivät viikonloppuna maan keskiosiin.

Pitkin kuluvaa viikkoa olemme sääennusteissa pohdiskelleet ja arvioineet maan länsipuolella olevan matalapaineen liikkeitä, mikä saattaa tuoda viikonlopuksi lunta myös eteläiseen Suomeen.

– Kyllä me odottelemme sieltä ihan muhkeaa matalapainetta viikonlopuksi, kertoo MTV:n meteorologi Liisa Rintaniemi.

Ennusteissa on arvioitu, että matalapaine saattaisi tuoda jopa kymmenen senttimetriä lunta. Sitä, mihin lumisateet tarkalleen osuvat, joudutaan odottamaan viime hetkiin asti.

– Tällä hetkellä vaikuttaisi siltä, että lauantain kuluessa lumisateet ovat leviämässä maan keskiosiin ja että siellä pyryttää ihan kunnolla. Siellä voi jopa kymmenen sentin kertymät olla mahdollista, kertoo Rintaniemi.

Kesärenkailla autoileville Rintaniemellä on onneksi tarjolla pientä lohdutusta.

– Maanpintahan on plussalla, ja ilman lämpötilakin on päivällä plussan puolella. Kyllä se nopeasti lähtee sulamaan, mutta sitten hetkellisesti lauantai- ja sunnuntaiaamuna Etelä- ja Keski-Suomessa tulee olemaan jännät paikat.

Ennusteet näyttäisivät, että kahden vuorokauden aikana Itä-Suomeen tulisi lunta 13 senttiä ja maan keskiosiin 10 senttiä.

– Kyllä tässä nyt humpsahtaa sellainen pieni lumipeite.

Maan pohjoisosissa lunta tulee sakeasti jo perjantaina.

– Lapissa maa voi hetken olla aivan valkoisena ja ajokeli liukkaana.

Miltä vappuaaton sää näyttää?