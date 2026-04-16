Ensi viikko alkaa keväisenä, mutta loppuviikolla luvassa on räntää ja jopa lunta.

Ensi viikolla on luvassa ei nyt ehkä ihan takatalvea, mutta ainakin takatalven tuntua, ennustaa meteorologi Pekka Pouta.

– Ei ihan talveksi mene, mutta on sellaista tuntua kyllä.

Ensi viikon keskiviikkona Suomeen alkaa valua luoteen suunnasta kylmää ilmaa. Torstaina maan keskiosassa voi Poudan mukaan tulla räntää ja ehkä lumikuuroja, ja yöt ovat yhä kylmiä.

Kesärenkailla autoilevien kannattaa olla tarkkana etenkin ensi viikolla torstaiaamuna.

– Ei nämä maahan jää päivällä. Aamulla kannattaa vähän katsoa, niin kuin nytkin vielä, että mikäs tilanne on.

Pohjois- ja keskiosissa maata lämpömittarit saattavat näyttää päivisin yli kymmenen astetta kylmempiä lukemia.

– Ja tuntuu vielä kylmemmältä, koska on tuulista, ei välttämättä aurinko paista ja vihmoo jotain epämääräistä.

Vaikka ensi viikon loppupuoli näyttää kalsealta, viikko alkaa keväisissä merkeissä.

– Alkuviikko on itse asiassa hyvinkin hehkeä. Yli 15 asteen lukemia, vähän yöpakkasia, Pouta summaa.

Vappuviikostakaan ei ole näillä näkymin tulossa mikään hirmu lämmin. Katso tarkempi sääennuste videolta.