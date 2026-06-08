Tulipalon ehkäisemiseksi on tärkeää siivota suuri tavaramäärä pois parvekkeelta.

Viime aikoina otsikoissa ovat vilisseet parveketulipalot.

Yleisimmät syyt parveketulipaloihin liittyvät tupakointiin, ruoanlaittoon ja grillaamiseen, sähkölaitteisiin ja akkuihin sekä huolimattomaan avotulen, kuten kynttilöiden, käyttöön, kertoo Suomen Palopäällystöliitto ry tiedotteessaan.

Lue myös: Kerrostaloasunnon parvekkeella syttyi tulipalo Helsingissä

Liiton mukaan palon nopeaan leviämiseen on usein syynä se, että parvekkeille on varastoitu helposti syttyvää materiaalia, ja tuuli voi voimistaa liekkejä nopeasti.

Kannattaa huomioida, että parvekkeella olevat lasit, peilit tai jopa kirkkaat vesipullot voivat toimia auringossa polttopisteenä ja sytyttää ympäröivän materiaalin palamaan.

Valosarjojen tai muiden sähkölaitteiden huonokuntoiset johdot ja liitännät voivat aiheuttaa oikosulkuja, jotka aiheuttavat tulipalon.

Lisäksi parvekkeiden rakenteissa voi olla puutteita ja virheellisiä rakenteita, kuten puutteellisesti tiivistettyjä rakenteiden läpivientejä. Niiden kautta palokaasut pääsevät leviämään ja levittämään paloa rakennuksessa nopeasti.

Ennaltaehkäise, toimi ripeästi ja hanki sammutusvälineet

Liitto neuvoo, miten voi estää parvekkeen tulipaloja, leviämistä ja varautua niiden sammuttamiseen.

Yksi tapa on ennaltaehkäisy, jonka puitteissa sähkölaitteiden ja erityisesti akkujen latausta ja säilytystä kannattaa välttää parvekkeella. Akkujen säilyttäminen ja lataaminen kuumassa auringonpaisteessa tai pakkasessa voi aiheuttaa tulipaloriskin.