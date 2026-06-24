



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota





Asiantuntija varoittaa: Suomessa jopa satojatuhansia hengenvaarallisia parvekkeita – näin tunnistat riskin

Suomessa on runsaasti riskirakenteellisia parvekkeita. Kuva Tikkurilasta talosta, jossa kuoli mies juhannusaattona pudottuaan parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Lehtikuva

Julkaistu 14 minuuttia sitten

Suomessa voi olla satoja tuhansia hengenvaarallisia parvekkeita, varoittaa asiantuntija. Suomessa tapahtui juhannuksena jälleen yksi kuolemaan johtanut parveketurma, kun mies putosi Vantaan Tikkurilassa parvekekaiteen lasituksen läpi maahan. Parvekekaiteiden turvallisuudesta reilu vuosi sitten diplomityönsä tehnyt projekti-insinööri Olli Koski kertoo MTV Uutisille, että ihmisten on perusteltua olla huolissaan parvekkeidensa turvallisuudesta. – Ei ole kauhean liioiteltua sanoa, että nämä ongelmat koskevat Suomessa satojatuhansia asuntoja, niin ikävältä kuin se kuulostaakin, Koski kertoo MTV Uutisille. – Jos suojakaidekaan ei suojaa ihmistä putoamasta parvekkeelta, niin jossain kohtaa meillä on epäonnistuttu rakentamisessa. Lue myös: Vantaan turmatalon parvekkeista uusi turvallisuusselvitys Vaarallisia "todella iso osuus" Kosken diplomityössään tutkimista reilusta 50 lasilevyllisestä alumiini- ja teräsrunkoisesta kaiteesta yli puolet ei täyttänyt turvallisuusvaatimuksia. – Se on todella iso osuus, Koski huomauttaa. Yleisin puute oli lasilevyn kestävyys. Se on ollut ongelmana myös otsikoihin päätyneissä parveketurmissa. – Lasilevy tai sen kiinnitys on pettänyt, ja sieltä on päässyt putoamaan ihminen läpi. Kosken mukaan ongelma on "lähes aina" itse lasilevyssä: se ei ole tarpeeksi luja. Toiseksi heikoin lenkki oli Kosken tutkimuksen perusteella parvekekaide.

– Se voi olla turhan joustava, jolloin lasilevy voi päästä luiskahtamaan irti kiinnityksistään.

Huolestuttavia löydöksiä

Myös sementtikuitulevyt on tunnistettu riskirakenteeksi. Onnettomuustutkintakeskuksen toukokuussa julkaiseman selvityksen mukaan ne eivät estä parvekkeelta putoamista.

Otkes teki päätelmänsä tutkimalla Helsingin Hietalahdessa parvekekaiteen levyn läpi horjahtaneen naisen tapausta.

– Teimme kymmenen erilaista parvekelevyn lujuustestiä. Testitulokset osoittivat, että käytännössä levyn pettämiseen riittää, että pieni 3–6-vuotias lapsi törmää siihen, Otkesin asiantuntija Toni Kekki totesi aiemmin tiedotteessa.

2:29 Katso video: Pelottava havainto parvekekuolemasta: Näin helposti kaidelevy petti testeissä.

Koski kertoo, että standardin mukainen mitoituskuorma, joka parvekekaiteen pitäisi kestää törmäyksessä, on 30 kiloa. Siihen lisätään varmuuksia, jolloin tavoiteltava kestävyys onkin 45 kiloa.

– Mitoitus on sen verran iso, että jos lasi vain on suunniteltu oikein ja valittu tarpeeksi jäykkä lasilevy, sen ei pitäisi nojaamalla liikahtaa siitä mihinkään. Mutta jos aikuinen ihminen törmää lasia päin, niin ei se sitä kestä.

Kosken mielestä olisi aihetta miettiä yleisellä tasolla, onko vaadittava mitoituskuorma riittävä.

– Tapahtuneissa onnettomuuksissa on ollut puutteita siinä, että ne eivät kestä edes tätä kuormaa, hän sanoo.

– Ehkä ei ole mitoitettu kuormitusta ollenkaan vaan laitettu vain jokin levy. Tuskin kukaan toki ihan niin kevyillä ajatuksilla on ollut liikenteessä – ainakaan toivottavasti ei.

Näin tunnistat riskit

Mistä sitten tietää, onko omalla parvekkeella riskirakenne?

– Lähtökohta on, että siellä on lasilevy tai sementtikuitulevy. Erityisesti, jos lasilevy on laitettu ennen vuotta 2024, voi olla syytä tarkistuttaa kaiteet asiantuntijan toimesta, jotta vältyttäisiin onnettomuuksilta, Koski vastaa.

Koski kehottaa kiinnittämään huomiota myös lasilevyä tukeviin tolppiin. Riskiä lisää selvästi, jos lasilevy on sitä tukevien tolppien ulkopuolella. Näin oli esimerkiksi Tikkurilassa juhannuksena tapahtuneessa onnettomuudessa.

– Kaiteet on usein tuettu tolpilla, jotka ovat kiinni parvekkeen etureunassa. Lasi voi olla joko niiden tolppien sisä- tai ulkopuolella. Jos se on ulkopuolella, koko suojaava levy on pahimmassa tapauksessa vain muutaman ruuvin varassa, Koski selittää.

– Se on aika ikävä tilanne, koska niiden ruuvien kuntoa ei pääse näkemään mitenkään. Silloin ei voi tietää, alkavatko ne pettää.

Sen sijaan tolppien sisäpuolella olevasta lasista näkee heti, jos lasi esimerkiksi irtoaa listasta, jonka päällä se lepää.

– Ja siltikään se ei välttämättä pääse putoamaan, koska tolpat estävät sen, Koski sanoo.

Tikkurilan turmatalon parvekelasit on kiinnitetty tukitolppien ulkopuolelle. Tämä on projekti-insinööri Olli Kosken mukaan selvä riski.Lehtikuva

Rinnakkaiset lasilevyt lisäävät riskiä

Helsingin Sanomat kiinnitti jutussaan huomiota siihen, että Tikkurilan turmatalon parvekkeiden alalasit on kiinnitetty rakenteeseen vain ylä- ja alareunoistaan, ei lainkaan pitkiltä sivuiltaan.

Kosken diplomityössä ei tullut vastaan ongelmia parvekkeiden kiinnityksissä, mutta hänen ja kollegoiden muiden havaintojen perusteella niissäkin on usein puutteita.

– Turvallisuuteen vaikuttaa ehdottomasti, monestako kohtaa lasikaiteet ovat kiinni.

Tikkurilan turmaparvekkeen alalasit koostuvat lisäksi useammasta rinnakkaisesta lasista, joiden väleihin jää selvät raot.

– On väistämättä totta, että lasin reuna on aina sen heikoin kohta. Kun lasilevyt ovat erillisiä, ne hajoavat helpommin vapaasta reunastaan, jos niihin osuu törmäyskuorma.

Jos lasin reunat olisivat vain parvekkeen nurkissa, törmäys kohdistuisi todennäköisemmin muualle kuin heikoimpiin reunoihin.

Kosken mukaan useamman rinnakkaisen lasin ratkaisulle voi olla parikin syytä.

– Se voi olla ulkonäköseikka, että kaiteeseen on haluttu arkkitehtonisia jakolinjoja. Toinen asia on, että levyjä on mukavampi asentaa, kun ne eivät ole niin isoja.

Voiko lapsia päästää riskiparvekkeelle?

Mitä sitten pitäisi tehdä, jos omalta parvekkeelta löytyy riskirakenne – kannattaako lapsia esimerkiksi päästää parvekkeelle ollenkaan?

– Aika hankala kysymys. Lähtökohtaisesti parvekkeiden pitäisi olla turvallisia, mutta meillä on tiedossa, että ne eivät välttämättä ole, Koski sanoo.

Jos parvekkeella on lasi- tai sementtikuitulevy, parveke on valmistettu ennen vuotta 2024 tai erityisesti jos lasilevy lepää sitä tukevien tolppien ulkopuolella, taloyhtiöissä olisi Kosken mukaan syytä teettää ainakin parvekekaiteiden tarkastus.

– Jos on epäilys turvallisuuspuutteista, niin miksi ei laittaisi parveketta käyttökieltoonkin siksi aikaa, kunnes asia on selvitetty.

Asia erikseen on, mistä kunnollisen asiantuntijan löytää. Kosken mukaan ei ole olemassa mitään listaa pätevistä parvekekaiteiden tarkastajista.

Selkeää ohjetta tarvittaisiin

Yksi Kosken diplomityön tärkeimmistä löydöksistä oli, että parvekekaiteiden valmistajille ei ole olemassa selkeää ohjeistusta tai käsikirjaa.

– Vaatimuksia joutuu kaivelemaan hyvin monesta paikasta. Silloin riskinä on, että edes kaiteen valmistaja ei välttämättä tiedä, mitä kaikkea kaiteen pitää kestää, Koski sanoo.

Kosken mukaan ongelmaan herättiin kunnolla vasta vuonna 2023 tapahtuneen Tikkurilan onnettomuuden jälkeen.

– Rakennusalan sisällä tähän on puututtu. Sekä rakennusvalvonnassa, valmistajien keskuudessa että monissa kiinteistöyhtiöissä ollaan nykyään tarkkoina asian kanssa.

– Parannusta on tapahtunut, mutta ehkä tärkeintä olisi, että rakentamista valvova taho eli rakennusvalvonta edellyttäisi, että parvekekaiteista on olemassa kunnolliset laskelmat, joilla osoitetaan, että se kestää, Koski sanoo.

Betonielementtiparvekkeiden omistajat voivat olla levyjen kestävyyden suhteen melko huoletta.

– Teräsbetoni säilyy sään armoilla pitkään. Ne ovat lähtökohtaisesti niin massiivisia ja vahvoja rakenteita, että niitä nämä ongelmat eivät ainakaan yleisellä tasolla koske.

Piia Turunen MTV Uutiset Piia Turunen työskentelee MTV Uutisissa uutistoimittajana.

Suomessa jopa satojatuhansia hengenvaarallisia parvekkeita | MTV Uutiset