Kuka räppäri nähdään yllätysroolissa The Odysseyssa? Entä missä kaikkialla elokuvaa kuvattiin? MTV Uutiset listasi videolle kiinnostavia faktoja tämän vuoden hittielokuvasta.
Kauan odotettu suurelokuva The Odyssey saapui vihdoin ensi-iltaan viime viikolla.
Christopher Nolanin ohjaama elokuva pohjautuu Homeroksen muinaiskreikkalaiseen runokokoelmaan Odysseia. Elokuvaa tähdittää liuta maailmantähtiä, kuten Matt Damon ja Anne Hathaway.
Elokuva on odotetusti kerännyt osakseen paljon huomiota ja se on kiinnostanut myös Suomessa.
Lue lisää: The Odyssey kiinnostaa vahvasti myös Suomessa: "Näyttää siltä, että ollaan Oppenheimerin aikaisissa luvuissa"
Elokuvaan liittyy paljon kiinnostavaa nippelitietoa aina sen näyttelijöistä sen tekovaiheeseen.
Kyseessä on esimerkiksi ensimmäinen kokopitkä elokuva, joka on kuvattu kokonaan Imax-filmiteknologialla.
Lue lisää: Näin paljon suositusta The Odysseysta jää Suomessa näkemättä – syynä Nolanin visio
Mitä muuta elokuvasta kannattaa tietää? Katso kiinnostavat faktat jutun alussa olevalta videolta!
Lähde: Imdb