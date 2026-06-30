Helteellä tekee mieli viilentää auto nopeasti ilmastoinnin avulla. Liian tehokas viilennys voi kuitenkin johtaa ongelmiin.

Kuten aiemmin jo kerroimme, autoilijan kannattaa olla helteellä tarkkana liittyen muutamiin auton ominaisuuksiin. Autoasiantuntijan mukaan kovassa helteessä pienikin lasissa oleva kiveniskemä lähtee herkästi laajenemaan isoksi halkeamaksi.

Nyt myös Autoklinikan tuulilasikouluttaja Ken Silvander muistuttaa tiedotteessa helteeseen liittyvistä riskeistä.

Silvanderin mukaan moni autoilija tekee helteillä samoja virheitä, jotka voivat johtaa turhiin korjauskustannuksiin tai jopa keskeyttää lomamatkan.

– Näemme joka kesä tapauksia, joissa täysin korjattavissa ollut kiveniskemä on muuttunut laajaksi halkeamaksi hellejakson aikana. Silloin edessä on usein koko tuulilasin vaihto, vaikka vaurio olisi voitu korjata nopeasti ja paljon halvemmalla jo aiemmin.

Älä laita ilmastointia heti täysille

Hellekelillä auton sisälämpötila voi nousta erittäin korkeaksi jo lyhyessä ajassa. Silvander suositteleekin avamaan auton ovet hetkeksi ennen ajoon lähtöä, jotta kuumin ilma pääsee poistumaan. Näin myös auton ilmastointi toimii tehokkaammin.