Maailman suurimpiin nyrkkeilynimiin lukeutuva Anthony Joshua joutui viime vuoden joulukuussa Nigeriassa auto-onnettomuuteen, joka vaati kahden Joshuan ystävän ja tiimin jäsenen hengen. Puoli vuotta myöhemmin Joshua valmistautuu palaamaan kehään surun varjosta.

Traagisesta rytäkästä lievillä vammoilla selvinnyt Joshua kohtaa lauantaina Saudi-Arabian Jeddassa albanialaisen Kristian Prengan. Joshua on pistänyt merkille, ettei tavalliseen tapaan valmistautuminen ole ollut mahdollista kaiken tapahtuneen jälkeen.

– Joka kerta kun mietin asiaa, se sattuu, Joshua sanoi BBC:lle.

– Nytkin kun puhun aiheesta... kuvat mielessäni. Se sattuu, mutta pidän mieleni liikkeessä.

Toinen auto-onnettomuudessa menehtyneistä, Sina Ghami, oli Joshuan täyspäiväinen fysiikkavalmentaja, joka työskenteli nyrkkeilijän kanssa yli kymmenen vuoden ajan.

– Jos pysähdyn, alan sisäistää asian, enkä ole sellaiseen vielä valmis.

Ottelu Prengaa vastaan on Joshualle ensimmäinen kilpailullinen ottelu sitten syyskuun 2024, jolloin Daniel Dubois voitti hänet Wembelyllä IBF-liiton mestaruusottelussa.

– Haluan tarjota parasta tiimilleni, tehdä heidät ja itseni ylpeiksi.

– Kyse on hermojen tasapainosta, mutta ymmärrän työni. Minulla on selkeä käsitys, mitä minun pitää tehdä.

Pitkään odotettu huippuottelu Joshuan ja toisen brittitähden Tyson Furyn välillä on odotettavissa myöhemmin tänä vuonna, jos molemmat ottelijat voittavat ottelunsa ennen sitä. Fury kohtaa perjantaina Thaimaassa puolalaisen Mariusz Wachin.

Joshua on ottanut raskaassasarjassa urallaan 29 voittoa, joista 26 tyrmäyksellä ja hävinnyt neljästi. Fury puolestaan on voittanut 35 kertaa, joista tyrmäyksellä 24. Tappioita on kertynyt kaksi ja ratkaisemattomia yksi.