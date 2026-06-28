Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK muistuttaa oikeanlaisesta varautumisesta myös mökillä.

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö muistuttaa tiedotteessaan, että mökillä kannattaa varautua häiriötilanteisiin samalla tavoin kuin kotona. Erityisen tärkeää on huolehtia riittävästä juomavedestä, lääkkeistä, varavirtalähteestä sekä siitä, että mökillä on toimivat palovaroittimet ja alkusammutusvälineet.

Pelkkä kaivo ei riitä – varaudu vedellä!

Mökkejä on monenlaisia, ja monet moderneista mökeistä nojaavat pitkälti sähkön käyttöön. SPEKin varautumisen erityisasiantuntijan Anniina Honkalan mukaan on syytä miettiä, miten mökillä toimitaan sähkö- tai vesikatkon aikana.

– Vaikka mökillä olisi kaivo, se ei riitä. Kaivo voi kuivua, sen vesi voi saastua tai sinne voi päästä pintavettä, Honkala kertoo tiedotteessa.

Siksi mökille kannattaa hankkia kaupan juomavettä. Lisäksi on hyvä varmistaa, että kaivo toimii myös sähkökatkon aikana.

Yllättävän monelta puuttuvat alkusammutusvälineet