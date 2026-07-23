Lähteen mukaan Meghan tiimeineen oli sanonut, etteivät he halunneet Meghania esiteltävän kuninkaallisena MasterChef Australia -ohjelmassa. Toive ei toteutunut.

Herttuatar Meghan nähdään vierailevana tuomarina MasterChef Australia -ohjelman jaksossa, joka esitetään Australiassa sunnuntaina 26. heinäkuuta.

News.com.au-julkaisu kertoo lähteeseensä nojaten, että Meghanin tv-vierailun kulisseissa olisi ilmennyt draamaa. Jakson mainosvideolla ohjelman tuomari Poh Ling Yeow esittelee herttuattaren viitaten tähän kuninkaallisena, ja lähteen mukaan Meghan tiimeineen ei ollut tästä mielissään.

– Keittiössämme on aiemminkin ollut MasterChef-kuninkaallisia, mutta ei ketään tämän kaltaista. Toivottakaa tervetulleeksi MasterChef Australia -ohjelmaan suoraan aurinkoisesta Kaliforniasta Sussexin herttuatar Meghan Markle! Yeow sanoo mainoksessa.

Lähde väittää Meghanin ja hänen tiiminsä olleen Yeow'n sanavalinnan vuoksi "hyvin turhautuneita" ohjelman tuottajiin. Lähteen mukaan he olivat tehneet selväksi, etteivät halunneet Meghania esiteltävän kuninkaallisena.

– He olivat oven ulkopuolella, kun se (Meghanin esittely) kuvattiin, joten he eivät tienneet, mitä oli sanottu, lähde kertoo.