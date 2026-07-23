NHL:n tunnetuimpiin hyökkääjiin jo pitkään kuulunut Patrick Kane palaa Chicago Blackhawksiin kaksivuotisella sopimuksella.

Kolme vuotta sitten seurasta lähtenyt Kane ansaitsee uudessa sopimuksessaan kahdeksan miljoonaa dollaria eli noin seitsemän miljoonaa euroa kautta kohti.

37-vuotias Kane palaa Chicagoon Detroitista, jossa hän vietti kolme edellistä kautta. Kane on alkujaan Chicagon varaus vuodelta 2007. Hän edusti seuraa 16 kauden ajan ennen muutaman kuukauden mittaiseksi jäänyttä visiittiään New York Rangersissa.

Kaikkien aikojen amerikkalaisiin NHL-pelaajiin lukeutuva Kane on tehnyt 1369 NHL-ottelussa 508 maalia ja antanut 892 syöttöä.

Blackhawksia edustaa suomalaispelaajista Teuvo Teräväinen, jonka kanssa Kane oli voittamassa Stanley Cupia Chicagolle keväällä kesällä 2015.