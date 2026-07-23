Saksalaispankissa tapahtui torstaina puukotus.
Saksan Regensburgissa tapahtui torstaina puukotus pankkikonttorissa, jonka yhteydessä poliisi selvittää mahdollista panttivankitilannetta. Saksalaisen Bild-lehden mukaan tilanne on jo päättynyt ja epäilty on poliisin hallussa.
Lehti myös kertoo puukotuksen uhrin menehtyneen myöhemmin sairaalassa. Lehden tietojen mukaan uhri oli pankin työntekijä.
Poliisin mukaan epäilty on yksin toiminut veitsellä aseistautunut mies, jonka kerrottiin olevan rakennuksen sisällä useiden muiden ihmisten kanssa.
Viranomaisten mukaan alue eristettiin laajasti ja paikalle hälytettiin raskaasti varustettuja poliisiyksiköitä, ensihoitoa sekä neuvottelijoita. Tapahtumapaikan yllä kiersi myös poliisihelikopteri.
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