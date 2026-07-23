Koomikko pyytää anteeksi vitsiä, jonka kohteena oli teinivaimona tutuksi tullut Courtney Stodden.

Courtney Stodden nousi julkisuuteen vuonna 2011 avioituessaan 16-vuotiaana tuolloin 50-vuotiaan Green Mile -elokuvasta tutun näyttelijän Doug Anthony Hutchisonin kanssa.

Pariskunta oli vuosia runsaasti otsikoissa ja vieraili monissa tv-ohjelmissa. He erosivat lopullisesti vuonna 2020. Stodden on kertonut tulleensa hyväksikäytetyksi avioliittonsa aikana.

Hän jakoi tällä viikolla Instagram-tilillään kuvan Funny or Die -sketsistä, johon osallistui 17-vuotiaana.

– Mitä vanhemmaksi tulen, sitä mahdottomampaa tämä on ymmärtää. Tämän komediasketsin aikana Jason Alexander hieroi toistuvasti puhelintaan rintojani vasten sanoen, että päässäni ei ollut "signaalia", mutta rinnassani oli "runsaasti signaalia". Myöhemmin sketsissä hän vitsaili, että kun täytän 18, hän haluaisi viedä minut sohvan taakse ja "tehdä mitä haluaa" kanssani.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Stodden kirjoittaa, ettei hänellä ollut alaikäisenä laillista valtaa päättää, halusinko osallistua ohjelmiin.

– Kun katson taaksepäin nyt, en näe siinä komediaa. Näen 17-vuotiaan tytön, jonka keho tuli osaksi aikuisten vitsiä.