Ruotsalainen pääsi vauhtiin Toyotan Rally1-autolla Suomen nopeilla sorateillä ja keskittyi hakemaan autoon viimeiset säädöt ennen ensi viikolla ajettavaa Jyväskylän MM-osakilpailua.

Solberg saapuu Suomeen huomattavasti aiempaa paremmissa tunnelmissa. Vaikka kausi käynnistyi voitolla Monte Carlon MM-rallissa, sen jälkeen tuloskunto on ailahdellut. Vauhtia on löytynyt, mutta virheet ovat maksaneet arvokkaita pisteitä.

Viime viikon Viron MM-ralli toi kuitenkin kaivatun käänteen. Solberg ajoi toiseksi Toyotan Sami Pajarin takana ja keräsi sunnuntailta täydet pisteet onnistuttuaan ajamaan virheettömän kilpailun.

– Tuntuma on ollut todella loistava. On hienoa olla takaisin Suomen MM-rallissa Rally1-autolla. Siitä on jo aikaa, joten olen todella innoissani. Toyotalla ajaminen täällä on ainutlaatuinen kokemus, Solberg sanoi testien yhteydessä Rallit.fille.

Ruotsalaisen mukaan auton perussäädöt ovat jo hyvällä tasolla, mutta testeissä haetaan vielä pieniä yksityiskohtia.

– Tämä on ensimmäinen kerta tällaisilla teillä tämän auton kanssa, joten kokeiltavaa riittää. Peruspaketti on todella hyvä, mutta nyt hienosäädämme autoa ja kokeilemme erilaisia ratkaisuja löytääksemme sen viimeisen pienen tunteen, joka auttaa ajamaan vielä kovempaa.

Solberg arvioi kauttaan kaksijakoisesti. Tulokset eivät ole aina vastanneet odotuksia, mutta vauhdin puolesta hän on tyytyväinen.

– Jos katsoo pelkkiä tuloksia, en ehkä antaisi itselleni kovin korkeaa arvosanaa. Mutta jos katsoo suorituskykyä ja vauhtia ensimmäisellä Rally1-kaudellani, voin olla todella ylpeä. Nopeus on ollut olemassa.

Viron onnistuminen oli Solbergille tärkeä myös henkisesti.

– Meillä oli sitä ennen muutama vaikea ralli, joten oli todella helpottavaa saada puhdas kilpailu. Se oli tärkeää sekä minulle että koko tiimille, koska saimme hyvät pisteet. Nyt olen todella tyytyväinen.