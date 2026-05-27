Kalasataman tulipalon sammuttaminen on herättänyt kysymyksiä liiallisesta vedenkäytöstä.
Raju tulipalo levisi kerrostalon katolla Helsingin Kalasatamassa sunnuntaina. Palo sai alkunsa parvekkeella käytetystä kaasugrillistä.
Palon sammuttamiseen käytetty veden määrä on herättänyt kysymyksiä ja kritiikkiä.
– Minulta on kysytty, että eikö pienemmällä vesimäärällä sammuttaminen oikeasti onnistu? Miksi pitää käyttää näin paljon vettä? Helsingin kaupungin pelastusjohtaja Marko Rostedt kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.
Rostedt haluaa nostaa esille muutaman asian kattopaloista ja niiden sammuttamisesta.
Kattopaloihin tarvitaan paljon vettä, koska palo leviää helposti katon rakenteissa piilossa ja rakenteet pysyvät kuumina pitkään.
Lisäksi kattopalo päästyään "valloilleen" saa yleensä enemmän happea kuin tavallinen huoneistopalo, mikä mahdollistaa palon nopeamman kehittymisen ja leviämisen.
