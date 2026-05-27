Tuhlattiinko Kalasataman palon sammutustöissä vettä? Pelastusjohtaja vastaa kritiikkiin

Lisäksi kattopalo päästyään "valloilleen" saa yleensä enemmän happea kuin tavallinen huoneistopalo, mikä mahdollistaa palon nopeamman kehittymisen ja leviämisen.

Kattopaloihin tarvitaan paljon vettä, koska palo leviää helposti katon rakenteissa piilossa ja rakenteet pysyvät kuumina pitkään.

– Minulta on kysytty, että eikö pienemmällä vesimäärällä sammuttaminen oikeasti onnistu? Miksi pitää käyttää näin paljon vettä? Helsingin kaupungin pelastusjohtaja Marko Rostedt kirjoittaa sosiaalisessa mediassa.

– Pienemmälläkin vesimäärällä palo toki voisi sammua, jos kaikki vesi saataisiin kohdistettua täysin suoraan palavaan kohtaan, mutta tähän ei valitettavasti vaan usein päästä. Varmaa on se, että niin pienellä vesimäärällä sammutustyöt tehdään kuin vaan on mahdollista. Vettä ei laiteta palokohteeseen yhtään turhaan, Rostedt summaa.