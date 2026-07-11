Senegalin jalkapalloikoni Sadio Mane ilmoitti senegalilaisessa Le Quotidien -lehdessä julkaistussa tiedotteessa, että hän päättää maajoukkueuransa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
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34-vuotias Mane oli mukana voittamassa Afrikan mestaruutta vuonna 2021. MM-kisaurakka päättyi pudotuspelien ensimmäiselle kierrokselle, kun Belgia oli parempi maalein 3-2.
– Saatte tietää, että uhrasin kaiken tämän lipun eteen. Tein parhaani ja olen aina taistellut kovasti maamme puolesta. Aion huomenna mielelläni tarjota kokemukseni maan käyttöön, olipa kyseessä sitten valmennusryhmä, valmentajan rooli kentän laidalla tai johtotehtävät, Mane sanoi tiedotteessa.