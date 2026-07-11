MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Jalkapalloikonilta iso ilmoitus MM-kisoissa – "Uhrasin kaiken"

– Saatte tietää, että uhrasin kaiken tämän lipun eteen. Tein parhaani ja olen aina taistellut kovasti maamme puolesta. Aion huomenna mielelläni tarjota kokemukseni maan käyttöön, olipa kyseessä sitten valmennusryhmä, valmentajan rooli kentän laidalla tai johtotehtävät, Mane sanoi tiedotteessa.

Senegalin jalkapalloikoni Sadio Mane ilmoitti senegalilaisessa Le Quotidien -lehdessä julkaistussa tiedotteessa, että hän päättää maajoukkueuransa.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Yhdysvalloilta vaatimus ja aikaraja Iranille

Ruotsalaistähdellä erikoinen loukkaantuminen kesken aamiaisen

Miksi lokit ovat niin röyhkeitä? Näin "lintumaailman roadmaneista" kasvaa häirikköjä

Manelle kertyi maajoukkueuran aikana 132 ottelua ja 55 maalia vuodesta 2012 alkaen. Hän edustaa seuratasolla tätä nykyä Saudi-Arabian liigan Al-Nassria, jonka kanssa hänellä on sopimus vuoteen 2027 asti.