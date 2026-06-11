Poliisi on saanut paljon silminnäkijähavaintoja yliajosta Kuopiossa viime lauantaina.
Huomattavaa ylinopeutta ajanut musta BMW törmäsi skuutilla liikkuneeseen nuoreen suojatiellä lauantaina noin yhden aikaan iltapäivällä Kuopion Petosella. 17-vuotias alueella asuva nuori mies ei saanut hengenvaarallisia vammoja eikä joutunut sairaalahoitoon.
Kuljettajan epäillään olleen sekä alkoholin että huumeiden vaikutuksen alaisena. Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä, törkeänä liikenneturvallisuuden tuottamisena, törkeänä rattijuopumuksena, huumausaineen käyttörikoksena sekä törkeänä ampuma-aserikoksena. Ampuma-ase ei liity yliajoon, eikä sitä ole käytetty tapauksen tai kiinnioton yhteydessä.
Poliisi on päässyt kuulustelemaan 1990-luvulla syntynyttä epäiltyä. Tämän hetken tietojen mukaan epäilty ja uhri eivät tunteneet toisiaan.
Poliisi kiittää myös silminnäkijöitä lukuisista vihjeistä tapaukseen liittyen.