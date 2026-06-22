Kuski pakeni poliisia varastetulla autolla Kokkolassa ja Pietarsaaressa.

Poliisi otti kiinni henkilön, jota epäillään useista vakavista rikoksista Kokkolassa ja Pietarsaaressa lauantaina 21. kesäkuuta tapahtuneessa kokonaisuudessa.

Tapaukset saivat alkunsa Kokkolassa iltapäivällä, kun epäilty otti ajoneuvon koeajolle, mutta jätti sen palauttamatta. Poliisi löysi auton myöhemmin samana iltana Pietarsaaresta liikennevalvonnan yhteydessä.

Havaittuaan poliisipartion kuski lähti pakenemaan varastetulla autolla jalkakäytävää pitkin kohti keskustaa. Hän ei noudattanut poliisin pysäytysmerkkiä, vaan jatkoi pakoa.

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että epäilty pakeni partioita useissa tilanteissa ja ajoi toistuvasti vaarallisesti. Taajama-alueella ajonopeus ylitti sallitun enimmillään noin 60 kilometrillä tunnissa. Lisäksi hän käytti ajossa vastaantulevien kaistaa sekä pyörätietä, mikä lisäsi vaaraa muulle liikenteelle ja sivullisille.

Tilanne päättyi lopulta, kun poliisi sai henkilön kiinni. Kiinniottotilanteessa epäilty vastusti poliisia uhkaavalla käytöksellä.

Kuski puhalsi alkometriin 0,46 milligrammaa alkoholia litrassa uloshengitysilmaa.

Häntä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta, niskoittelusta poliisia vastaan, huumausaineen käyttörikoksesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.