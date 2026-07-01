OP varoittaa huijauksista.

OP kertoo saaneensa asiakkailtaan runsaasti ilmoituksia tilanteista, joissa huijarit soittavat ja pyytävät vahvistamaan maksuja väittäen, että kyse on petollisten maksujen peruuttamisesta.

OP huomauttaa, että mikäli saa puhelun, jossa pyydetään vahvistamaan maksujen peruutuksia mobiili- ja verkkopankissa, kyseessä on melko varmasti huijaus.

Puhelua saattaa edeltää viesti, jonka linkistä päätyy verkkopankkia, tai viranomaissivustoa muistuttavalle sivulle. Sivustolle pitää kirjautua verkkopankkitunnuksilla, jonka jälkeen tunnukset saattavat päätyä huijarin käsiin.

Viestin jälkeen huijarit soittavat ja vetoavat kyseiseen viestiin väittäen sen olevan huijausviesti. Tämän jälkeen puhelussa pyydetään vahvistamaan maksujen peruutuksia.

OP:n mukaan kyseessä ovat samat huijarit, jotka nyt tekevät tililtä maksuja ja manipuloivat puhelun saajaa vahvistamaan ne.

OP muistuttaa, ettei koskaan lähetä viestejä, jopissa on linkki verkkopankin kirjautumissivulle. Pankit eivät myöskään koskaan kysy viestitse pankkitunnuksia, tai korttitietoja.

Pankit tai viranomaiset eivät soita puheluita, joissa asiakkaita pyydetään luovuttamaan verkkopalvelutunnuksia tai tekemään maksuja.