Englanti pudotti neljännesvälierässä Meksikon maalein 3-2. Donald Trump oli ottelun jälkeen hehkuttanut lehdistötilaisuudessa, että Kane on fantastinen pelaaja.
– Olen pelannut golfia hänen kanssaan ja pidän hänestä todella paljon. Hän on myös hyvä golfin pelaaja, Trump totesi.
Kane kertoi itse tarkemmin kaksikon tapaamisesta. Kane ja Trump pelasivat golfia yhdessä noin puolitoista vuotta sitten.
– Hän kutsui minut, kun olin Palm Beachissa. Hän on oikein hyvä golfissa. Toivon, että voin pelata yhtä hyvin, kun olen hänen iässään, Kane totesi ja kuvaili saamaansa kutsua epätodelliseksi.
Englannin MM-turnaus jatkuu lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Norja-puolivälieräottelulla. Kane taistelee tiukasti MM-turnauksen maalipörssin voitosta. Hänellä on kasassa kuusi maalia. Edellä ovat Norjan Erling Haaland (7 maalia), Argentiinan Lionel Messi (8 maalia) ja Ranskan Kylian Mbappe (8 maalia).
Katso pääkuvan videolta Meksikon ja Englannin välisen ottelun maalikooste.