– Olen pelannut golfia hänen kanssaan ja pidän hänestä todella paljon. Hän on myös hyvä golfin pelaaja, Trump totesi.

Kane kertoi itse tarkemmin kaksikon tapaamisesta. Kane ja Trump pelasivat golfia yhdessä noin puolitoista vuotta sitten.

– Hän kutsui minut, kun olin Palm Beachissa. Hän on oikein hyvä golfissa. Toivon, että voin pelata yhtä hyvin, kun olen hänen iässään, Kane totesi ja kuvaili saamaansa kutsua epätodelliseksi.