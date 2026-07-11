Venäjä voitti ratapyöräilyssä alle 23-vuotiaiden naisten Euroopan mestaruuden. Kilpailun jälkeen palkintojenjaossa nähtiin erikoinen tilanne ja jopa tv-lähetyskin katkesi kesken kaiken.

Kansainvälinen pyöräilyliitto UCI päätti vastikään, että venäläiset saavat osallistua sen kilpailuihin. Menestystä tuli heti, sillä Venäjän joukkue voitti Saksan Cottbusissa järjestetyn ratapyöräilyn alle 23-vuotiaiden EM-kilpailun.

Venäläisurheilijat pääsivät nousemaan joukkuesprinttikisassa korkeimmalle korokkeelle. He kuitenkin yhä kilpailevat neutraaleina urheilijoina, joten Venäjän kansallislaulua ei soitettu. Sen sijaan saksalainen järjestäjä valitsi hymnin, jonka voi tulkita piikittelyksi.

Venäläiset saivat kultamitalinsa Ludwig van Beethovenin Oodi ilolle -musiikin tahtiin. Se on Euroopan unionin virallinen hymni. Venäläinen Sportbox kirjoitti kappalevalinnan olleen kummallinen. Pian kuitenkin tapahtui jotain vieläkin erikoisempaa.

TV-lähetys katkesi yhtäkkiä ja sen palauduttua toimintaan, oli palkintojenjakotilaisuus jo ohi.