Separatistijärjestö Balochistanin vapautusarmeija on ilmoittanut olleensa Pakistanin iskujen takana.
Yli 30 ihmistä kuoli lauantaina Pakistanissa separatistien iskuissa, kertoi maan armeija.
Maan lounaisosassa sijaitsevassa Balochistanin maakunnassa tehdyissä iskuissa kuoli armeijan mukaan 18 siviiliä sekä 15 turvallisuusjoukkojen jäsentä.
Separatistijärjestö Balochistanin vapautusarmeija (BLA) ilmoitti uutistoimisto AFP:lle olleensa iskujen takana.
Järjestö sanoi kohdistaneensa iskuja sotilaslaitoksiin sekä poliisin ja siviilihallinnon virkamiehiin. Aseistettujen iskujen lisäksi järjestö teki itsemurhapommituksia.
Pakistanin armeijan mukaan yhteenotoissa kuoli yli 90 separatistitaistelijaa.
Pakistanin turvallisuusjoukot ovat vuosikymmeniä taistelleet kapinallisryhmiä vastaan Balochistanissa. Militanttien mukaan alueen luonnonvaroja riistetään ja viedään muualle samalla, kun alueen asukkaat elävät köyhyydessä.